Омский Россельхознадзор остановил более 21 тонны опасного мяса на границе

Два случая нарушения ветеринарного законодательства выявлены при досмотре авто из Казахстана и Киргизии.

Вчера, 20 ноября, омские специалисты Россельхознадзора пресекли две попытки незаконного вывоза продукции животного происхождения через границу России. Всего изъяли более 21 тонны груза.

Первый случай произошел на ППУ «Исилькульский». Там задержали легковой автомобиль под управлением гражданина Казахстана, который ехал из Исилькуля в Щучинск. В багажнике находилось 50 кг конины в мешках. У перевозчика не было ветеринарного сертификата Таможенного союза, подтверждающего безопасность продукции и благополучие региона отправления.

Во втором случае при досмотре грузового автомобиля, следовавшего из Бишкека в Москву, нашли 21 тонну замороженного филе цыплят-бройлеров. Документы на груз содержали несколько нарушений: площадка получателя отсутствовала в системе ФГИС «Цербер», фактический вес партии был больше заявленного, а код ТН ВЭД не соответствовал перевозимой продукции.

Из-за этих нарушений движение грузов через границу временно приостановлено. Транспортные средства задержаны, а виновные лица привлечены к административной ответственности.