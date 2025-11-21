Разместил непристойные видео: омича оштрафовали за взлом вузовского сайта

Парень не смог скрыть все следы своей противозаконной деятельности.

omskinform.ru

Кировский районный суд Омска признал 23-летнего местного жителя виновным во взломе сайта ОмГТУ. Парня оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе омских судов и в прокуратуре, преступление произошло в июле 2024 года. Сидя у себя дома, парень с помощью программы для тестирования безопасности и поиска уязвимости информационных ресурсов получил доступ к панели администрирования сайта вуза. Получив этот доступ, он изменил изображение на главной странице и сделал так, что при нажатии на него пользователей перенаправляло на порносайт. Парень также удалил часть кода сайта, отчего тот стал неправильно работать. В конце концов сайт заблокировали.

Подложные IP-адреса не помогли парню остаться непойманным. Его вычислили сотрудники ФСБ.

Отметим, что в суде парень признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке.