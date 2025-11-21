РСХБ повысил для омичей ставки по накопительному счету в рамках акции «Выгодные траты»

Россельхозбанк продолжает акцию «Выгодные траты» для физических лиц, улучшив условия для держателей карт. С 20 ноября активные клиенты банка могут зарабатывать от 11,5 % до 13,5 % годовых по накопительному счету «Мой Счет». Размер ставки напрямую зависит от объема трат: чем больше расходы, тем выше надбавка.
Средства, размещенные на накопительных счетах, остаются свободными для управления в любое удобное для клиента время, а начисление процентов осуществляется на ежедневный остаток с ежемесячной выплатой, что позволяет эффективно управлять ликвидностью без потери доходности.
Так, доходность по накопительному счету «Мой счет» составляет:
- 11,5 % годовых – при тратах по картам банка от 10 000 рублей в месяц;
- 12,5 % годовых – при тратах от 30 000 рублей в месяц;
- 13,5 % годовых – при тратах от 50 000 рублей в месяц.
Максимальная сумма для начисления повышенных процентов составляет 3 млн рублей.
Повышенные ставки будут действовать до 30 ноября 2025 года. Открыть накопительный счет можно дистанционно или в офисах Россельхозбанка.
При этом для новых клиентов РСХБ действует приветственная ставка в 15 % на накопительном счету. Она предоставляется физическому лицу, не имеющему действующих накопительных счетов в течение 30 дней до обращения в Банк с целью открытия накопительного счета в рамках тарифного плана «Мой счет» в рублях.
Адреса офисов Россельхозбанка в Омске:
- Ул. Фрунзе, 52
- Ул. Маяковского, 16
- Пр-кт К. Маркса, 15
- Пр-кт К. Маркса, 87
- Пр-кт Мира, 29
- Ул. 70 лет Октября, 26
Реклама. АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015. ИНН 7725114488, ОГРН 1027700342890, юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.