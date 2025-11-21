РСХБ повысил для омичей ставки по накопительному счету в рамках акции «Выгодные траты»

Повышенные ставки будут действовать вплоть до 30 ноября

Россельхозбанк продолжает акцию «Выгодные траты» для физических лиц, улучшив условия для держателей карт. С 20 ноября активные клиенты банка могут зарабатывать от 11,5 % до 13,5 % годовых по накопительному счету «Мой Счет». Размер ставки напрямую зависит от объема трат: чем больше расходы, тем выше надбавка.

Средства, размещенные на накопительных счетах, остаются свободными для управления в любое удобное для клиента время, а начисление процентов осуществляется на ежедневный остаток с ежемесячной выплатой, что позволяет эффективно управлять ликвидностью без потери доходности.

Так, доходность по накопительному счету «Мой счет» составляет:

11,5 % годовых – при тратах по картам банка от 10 000 рублей в месяц;

12,5 % годовых – при тратах от 30 000 рублей в месяц;

13,5 % годовых – при тратах от 50 000 рублей в месяц.

Максимальная сумма для начисления повышенных процентов составляет 3 млн рублей.

Повышенные ставки будут действовать до 30 ноября 2025 года. Открыть накопительный счет можно дистанционно или в офисах Россельхозбанка.

При этом для новых клиентов РСХБ действует приветственная ставка в 15 % на накопительном счету. Она предоставляется физическому лицу, не имеющему действующих накопительных счетов в течение 30 дней до обращения в Банк с целью открытия накопительного счета в рамках тарифного плана «Мой счет» в рублях.

