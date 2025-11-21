В Омске подвели итоги трудового лета студенческих отрядов

В студенческих отрядах Омской области этим летом работали около 12 тысяч человек. Региональное отделение признано лучшим в России по итогам Всероссийского слета в Красноярске.

Омский областной студенческий отряд

В Музыкальном театре подвели итоги трудового лета студенческих отрядов Омской области. В сезоне 2025 года в отрядах работали около 12 тысяч студентов по девяти направлениям, включая строительство, работу проводниками, педагогические и сервисные проекты. По итогам года омское отделение признано лучшим в стране.

– Трудовое лето стало по-настоящему ярким и результативным для студенческих отрядов Омской области, – прокомментировал руководитель движения Александр Черепанов. – В этом году более 12 000 бойцов РСО приняли участие в трудовом сезоне не только в нашем регионе, но и за его пределами – на крупнейших стройках, в сельском хозяйстве, сфере сервиса, образования, производства, железнодорожного транспорта. Каждый из них внес свой вклад в общее дело, продемонстрировал высокий уровень профессиональной подготовки, сплоченность и настоящую ответственность за результат.

Он подчеркнул, что движение стало системой воспитания активных молодых специалистов, сохраняющей традиции и формирующей профессиональные навыки.

Лучшим отрядом региона признан «Ветер перемен». Второе место занял педагогический отряд «Легенда», третье – отряд проводников «Ночная смена».

В 2025 году благодаря областной субсидии профессиональную подготовку прошли 2750 студентов – более чем по 50 специальностям. Омские бойцы также вошли в число руководителей крупных всероссийских проектов. В этом году руководящие позиции заняли 26 представителей региона, впервые была введена ставка пресс-секретаря проекта.

Омский областной студенческий отряд

На международной стройке «Дюна» в Египте лучшим бойцом стал Александр Классен, получивший благодарность от руководства проекта.

– Уже второй год я – участник международной студенческой стройки «Дюна» в Египте, – рассказал он. – Впервые был участником зимнего этапа. Это стало неожиданностью для меня – пройти на проект. Тогда впервые увидел гостеприимство другого народа и возможности для студента не только работать по специальности, но и отдыхать за границей в трудовой сезон. Поехать второй раз возникла идея сразу же после окончания первого этапа.

На церемонии также наградили участников движения и объявили результаты творческих конкурсов. Гран-при фестиваля региона получил педагогический отряд «Восьмерочка».

В рамках закрытия сезона представили новый логотип омского штаба, который продолжит историю студенческого движения в обновленном стиле.

Российские студенческие отряды – крупнейшее молодежное трудовое движение страны, в котором ежегодно участвуют сотни тысяч студентов. Присоединиться можно через форму на сайте трудкрут.com или кол-центр 8-800-770-0-117.