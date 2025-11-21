Омская продукция вошла в число лидеров конкурса «100 лучших товаров России»

Продукция компании «Газпром нефть» стала победителем и призером национального конкурса «100 лучших товаров России». На конкурс были представлены нефтепродукты Омского и Московского НПЗ, а также Омского завода смазочных материалов. Всего заявлено более 25 наименований.
– Обеспечение российских потребителей современными и качественными нефтепродуктами – ключевая задача нашей компании, – отметил заместитель председателя правления компании Анатолий Чернер. – Для повышения эффективности производства топлив, масел, битумов и других нефтехимических товаров мы провели масштабную модернизацию НПЗ. Благодаря профессионализму и многолетней экспертизе команды специалистов компании мы разрабатываем и внедряем новые виды продукции, расширяем ассортимент и увеличиваем объем выпуска нефтепродуктов для российской экономики.
Результаты конкурса «100 лучших товаров России» подтверждают высокий технологический уровень развития нефтеперерабатывающих активов.
– Омский НПЗ – это уже не просто промышленное производство, а высокотехнологичное цифровое предприятие, где данные в реальном времени становятся основой для принятия решений, – подчеркнул генеральный директор предприятия Олег Белявский. – Именно такая трансформация производственной культуры позволила вывести качество топлив и масел на уровень, признанный жюри конкурса. Это не только победа в рейтинге – это маркер перехода нефтепереработки на новый технологический уклад и высокий уровень профессионализма большой команды.
Напоминаем, что всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» ежегодно определяет лучшие отечественные товары и услуги, стимулируя повышение качества и укрепляя позиции российских производителей.