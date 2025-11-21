Омск-Информ
Общество

В Омске хотят построить новый сквер с озером

Однако чиновники не сообщают, когда он может появиться.

Омская мэрия выдвинула на общественное обсуждение проект планировки территории в поселке Карьер. Он располагается около трассы Челябинск – Новосибирск и озера Соленого.

Чиновники планируют сохранить частный сектор и выделить землю между улицами Лесной и Гуртьевской Дивизии под строительство новых домов. Кроме того, территорию вокруг озера Соленого хотят превратить в сквер.

Когда этот проект будут реализовывать и будут ли вообще, не сообщается.

