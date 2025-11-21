Омский недострой рядом с «Зеленым островом» наконец продан почти за 85 миллионов

Здание с готовностью всего 55 % наконец-то нашло нового владельца.

2ГИС

В Омске подведены итоги аукциона по продаже недостроенного здания на 2-й Затонской улице, рядом с парком «Зеленый остров».

После того как октябрьские торги не принесли результатов, мэрия снизила стартовую цену объекта до 84 млн рублей. На новый аукцион заявились два участника – предприниматели Вадим Белов и Ирина Ли. Победителем стала Ли, предложив 84,9 млн рублей, всего на один шаг выше стартовой цены.

Недострой с готовностью 55 % выставлен на продажу еще с 2021 года. Здание площадью 2450,9 кв. м и участок в 1212 кв. м в прошлом году предлагали за 124,55 млн рублей, при этом покупатель должен был внести задаток в 24 млн. До этого стоимость объекта колебалась в диапазоне от 144 до 116 млн рублей.