Томский инвестор зайдет в леса севера Омской области

Предприятие по глубокой деревообработке запустят в Тарском районе.

Фото: Freepik

В прямом эфире студии Центра управления регионом глава Тарского района Евгений Лысаков рассказал о перспективах территории и открытии новых производств. Одно из них – глубокая переработка древесины.

– Сейчас идет подготовка земельного участка, – отметил Лысаков.

Инвестор хочет в течение двух лет запустить лесопильное производство, к тому же в перспективе он хочет изготавливать ДСП, ЛДСП и фанеру. Примерный срок запуска этого проекта – 2029 год.

В администрации Тарского района уточнили, что договоренность достигнута с крупнейшим лесоперерабатывающим предприятием Томской области «Томлесдрев».

– Реализация крупного инвестиционного проекта позволит создать новые рабочие места для жителей города и района, – подчеркнули в администрации Тарского района.

К тому же глубокая переработка позволит максимально использовать сырье и минимизировать отходы лесопильного производства.