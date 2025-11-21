Омичей предупредили о резком ухудшении погоды

В воскресенье регион накроют осадки, сильный ветер и гололед.

omskinform.ru

В региональном МЧС предупредили о напасти, которая движется в сторону Омской области. Так, согласно прогнозам, уже в воскресенье, 23 ноября, и в ночь на 24 ноября регион ожидает резкое ухудшение погоды.

Ожидаются осадки разной интенсивности (дождь, мокрый снег, снег) с ухудшением видимости, усиление ветра до 12–17 м/c, налипание мокрого снега и гололед. На дорогах возможны снежные заносы и сильная гололедица.

Управление МЧС России напомнило омичам о мерах предосторожности. Автовладельцам рекомендуют следить за скоростью передвижения, исключить резкие маневры и избегать парковок около зданий, откуда может что-то сорваться.

Пешеходов просят избегать прогулок возле слабозакрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев.

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций омичей просят звонить по телефону 101.