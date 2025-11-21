На севере Омской области хотят построить гостиницу «три звезды»

Участников всероссийских соревнований по мотокроссу некуда селить.

Фото: Freepik

Глава Тарского района Евгений Лысаков рассказал о планах по возведению трехзвездочного отеля. В прямом эфире студии Центра управления регионом ему пожаловались омичи, что не смогли приехать на чемпионат России по мотокроссу из-за нехватки мест в гостиницах города.

– В Таре мотокросс был самым интересным мероприятием в советские годы, проходили соревнования на стадионе в Загородной роще, – рассказал Лысаков. – Потом интерес заглох, и мы уже думали, что в Таре мотокросс не возродится. Но в 2020 году появилась группа молодых предпринимателей, которые вложили деньги, построили трассу мирового уровня. Она прошла сертификацию, и сейчас эта трасса вошла в календарь общероссийский соревнований. У нас несколько раз в год проводят этапы кубка России, чемпионата России и уже два раза мы провели международные соревнования. Приезжали спортсмены 15 стран.

Сертифицированная трасса названа в честь Александра Невского, ее длина 1800 метров. Предназначена для проведения официальных соревнований по мотокроссу, кроссу на снегоходах и кросс-сноубайку. В соревнованиях принимают участие до 100 человек и больше.

– Мы никогда не думали, что у нас мало гостиниц, – отметил Лысаков. – Их у нас семь плюс лагерь, и мы думали, что этого достаточно. Но, как показали события, нехватка мест серьезная. Этим летом после соревнований, когда разъезжались участники, насчитал 84 автодома. Так что в Таре пора строить гостиницу уровня трех звезд. Вот газ подключат, и сразу рывок для нашего бизнеса.

Помимо зрелищных спортивных соревнований, в Таре есть что посмотреть – это музеи, памятники, храмы, промышленные предприятия и Северный драматический театр им. М. А. Ульянова.