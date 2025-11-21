Истекающая кровью омичка пыталась спастись от убийцы, но умерла в подъезде

Женщина сама пригласила преступника к себе в квартиру.

Вечером 19 ноября в доме на улице Магистральной в Омске произошло убийство. Как сообщает следственный комитет, 66-летний мужчина зарезал 73-летнюю женщину.

Как выяснили следователи, 16 ноября омичка познакомилась с мужчиной на улице и пустила его пожить в свою квартиру. Через несколько дней пара поссорилась. Тогда мужчина схватил нож и вонзил его в шею женщины. Пенсионерка успела добежать до соседки и сообщить о случившемся, после чего скончалась в подъезде.

Преступника задержали и заключили под стражу. Оказалось, что это не первое его убийство.