Стало известно, сколько омичей в год кусают собаки

Количество пострадавших за последнее время выросло.

Фото: vk.com/husky_park_omsk

Жители Омской области стали чаще страдать от укусов собак. Как сообщает «Город55», в прошлом году омичи вызывали скорую помощь по этому поводу 55 раз, а в 2025 году (по данным с января по сентябрь) – уже 59 раз.

При этом количество госпитализированных после укуса, вероятно, в этом году также будет больше. Медики уже положили в больницы 19 человек, а в прошлом году их было всего 20.

Отметим, что в полицию поступает все больше заявлений о нападениях животных. В прошлом году 25 человек обратились к правоохранителям, а в 2025 году – уже 43.