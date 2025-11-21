В Омске «приора» устроила массовое ДТП с четырьмя пострадавшими

Авария произошла вчера поздно вечером.

Управление МВД России по Омской области

Вчера вечером, 20 ноября, в Советском округе Омска произошло массовое ДТП, в котором пострадали люди. Сообщение о происшествии поступило в Госавтоинспекцию около 23:15.

Предварительно установлено, что авария началась со столкновения двух автомобилей на перекрестке улиц Красный Путь и Институтская. 37-летний водитель «Лады-Приоры» на регулируемом перекрестке не уступил дорогу и въехал в «Хендай-Солярис», которым управлял 36-летний омич. После этого «хендай» от удара вынесло на встречку. Там машина столкнулась с автомобилем «Хендай-Акцент» под управлением 24-летнего мужчины.

Медицинская помощь потребовалась всем трем водителям. Помимо них пострадал 25-летний пассажир автомобиля «Хендай-Солярис». По факту ДТП проводится проверка.