·Происшествия

Омич потерял миллион, пытаясь улучшить мобильный интернет

Мужчина повелся на уловку мошенников.

Пенсионера из Омска обманули почти на миллион рублей. Мужчина согласился на предложение якобы от представителя оператора сотовой связи о подключении мобильного интернета высокого качества.

Как сообщили в полиции, омич согласился на услугу и сообщил собеседнику всю запрашиваемую информацию. После чего с его банковского счета произошло списание в размере 900 тыс. рублей.

