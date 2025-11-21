Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

Омич незаконно захватил землю, и чиновники не стали ее забирать

Однако за это мужчине пришлось заплатить.

Мэрия Омска взыскала 2,6 млн рублей с местного предпринимателя. В эту сумму суд оценил плату за ипользование земельного участка, который мужчина захватил незаконно.

Во время одной из проверок чиновники обнаружили на муниципальном участке на улице Лесоперевалка объекты недвижимости:

  • трехэтажное здание с универмагом и магазином зоотоваров,
  • производственный цех металлоконструкций,
  • прачечная,
  • электроцех и гараж,
  • механический цех,
  • сварочный цех,
  • торговые павильоны.

Также на участке располагаются контрольно-пропускной пункт, козловой кран на рельсовом ходу, экскаватор-перегружатель, автомобильные весы и кучи металлолома.

Когда суд обязал предпринимателя заплатить за использование земли, мужчина не стал спешить это делать. Приставам пришлось арестовать счета омича. Только после этого предприниматель заплатил.

