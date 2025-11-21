Просили о помощи с балконов: в омском селе вспыхнула квартира

Большинство жильцов смогли выбраться самостоятельно.

МЧС Омской области

Вчера вечером, 20 ноября, около 20:46 в селе Калинино произошел пожар в квартире трехэтажного дома. Когда прибыли сотрудники МЧС, из окон второго этажа шел густой дым, подъезд был сильно задымлен, а жильцы верхних этажей просили о помощи с балконов.

До приезда спасателей самостоятельно покинули здание 50 человек, включая десять детей. Звенья газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств по трехколенной лестнице спасли трех жильцов: два человека находились на третьем этаже, один – на втором.

Сообщается, что общая площадь возгорания составила примерно 15 квадратных метров. Для ликвидации огня привлекли 10 сотрудников МЧС и две единицы специальной техники. Открытое пламя удалось потушить к 21:47 вечера. Пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливается дознавателями МЧС России.