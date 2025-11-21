Новый год обойдется дорого: омские лесхозы повысили цены на сосны

Они будут достигать 700 рублей.

Омские лесхозы перед Новым годом решили повысить цены на сосны. Как сообщает РБК, продавать деревья будут по 350–700 рублей.

В 2024 году одна сосна от лесхозов стоила 350–400 рублей. В 2023 году – до 350 рублей.

Отметим, что в этом году лесхозы планируют заготовить к Новому году 10,6 тыс. деревьев (на 2,6 тыс. больше, чем годом ранее). Эта работа уже началась.

Ранее сообщалось, что увеличилась плата за организацию елочных базаров в Омске. Цены выросли также на посещение Сибирской резиденции Деда Мороза в Омской области.