В Омской области автолюбителя наказали за «невидимые» штрафы

Мужчина уверял, что его машиной управлял другой человек, а сами постановления о штрафах он не получал.

omskinform.ru

Житель Полтавского района Омской области столкнулся с серьезными последствиями неуплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения. Мировой судья судебного участка № 25 рассмотрел сразу 32 административных дела, возбужденных в отношении собственника автомобиля по статье 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в установленный срок).

Согласно материалам дела, все нарушения были зафиксированы Центром автоматической фиксации административных правонарушений. Однако владелец машины свою вину не признал. В суде он заявил, что за рулем его автомобиля в моменты фиксации нарушений находился другой человек, а сами постановления о штрафах он якобы не получал.

В ходе разбирательства мировой судья установил, что житель Полтавского района получал уведомления о постановлениях через портал «Госуслуги». При этом в установленный законом срок оплата не производилась, а постановления о назначении административного наказания не были обжалованы.

– В соответствии со статьей 2.6.1 КоАП РФ к административной ответственности за административные правонарушения в области дорожного движения, зафиксированные специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме, привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств, – отметили в пресс-службе судов Омской области.

В результате суд назначил мужчине штрафы на общую сумму 55 600 рублей. Постановления суда уже вступили в законную силу.