Возле омского завода продают пансионат за 19 миллионов

В Ленинском районе Омска, на улице Гуртьева, 7, вблизи Телевизионного завода, выставлено на продажу здание действующего пансионата «Забота». Трехэтажное строение общей площадью 1215 кв. м расположено на земельном участке в 2100 кв. м.

Объект находится в эксплуатации и имеет чистовую отделку. Здание полностью обеспечено всеми необходимыми коммуникациями: подключены газ, вода, электричество и центральное отопление.

Для посетителей и персонала предусмотрена бесплатная парковка на улице. Доступ в помещение осуществляется через отдельный вход со двора. Владелец оценил бизнес в 18,9 млн рублей.