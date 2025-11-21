Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Два брата обманули омского коллекционера на парковке у торгового центра

Они выдали сувениры за настоящие монеты императорской России.

Куйбышевский районный суд Омска признал двоих челябинцев виновными в мошенничестве. Братья выдали сувенирные монеты за старинные.

Как сообщает пресс-служба омских судов, днем 31 января мужчины подошли к незнакомцу на парковке у торгового центра и предложили ему купить редкие старинные монеты из драгоценных металлов. По данным прокуратуры, речь шла якобы о монетах императорской России, найденных при раскопках на территории церкви. Незнакомец оказался коллекционером. Он поверил братьям и заплатил 379 тысяч рублей. Сразу после этого коллекционер понял, что его обманули, и обратился в полицию. Мошенников поймали по горячим следам.

Братья признали вину и вернули деньги. В качестве наказания суд приговорил их к условным срокам – 3 и 2,5 года.

·Происшествия

Два брата обманули омского коллекционера на парковке у торгового центра

Они выдали сувениры за настоящие монеты императорской России.

Куйбышевский районный суд Омска признал двоих челябинцев виновными в мошенничестве. Братья выдали сувенирные монеты за старинные.

Как сообщает пресс-служба омских судов, днем 31 января мужчины подошли к незнакомцу на парковке у торгового центра и предложили ему купить редкие старинные монеты из драгоценных металлов. По данным прокуратуры, речь шла якобы о монетах императорской России, найденных при раскопках на территории церкви. Незнакомец оказался коллекционером. Он поверил братьям и заплатил 379 тысяч рублей. Сразу после этого коллекционер понял, что его обманули, и обратился в полицию. Мошенников поймали по горячим следам.

Братья признали вину и вернули деньги. В качестве наказания суд приговорил их к условным срокам – 3 и 2,5 года.