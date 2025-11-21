«Газпромнефть-СМ» представила на выставке «ЮгАгро-2025» инновационные продукты для аграрного сектора

Участники познакомились с современными решениями для контроля и эксплуатации техники.

Андрей Рожков

Компания показала на выставке «ЮгАгро-2025» в Краснодаре обновленную линейку продуктов: новые образцы моторных и трансмиссионных масел, а также сервисы для мониторинга состояния техники.

Производитель масел традиционно работает с аграрным сектором. Представленные решения помогают контролировать состояние оборудования и предотвращать сбои за счет лабораторной диагностики и цифровых систем. Сегодня сеть эксперт-центров насчитывает 40 объектов в России.

– Устойчивость аграрного сектора во многом зависит от надежности и долговечности машин и оборудования, – отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец. – Для обеспечения бесперебойной работы мы предоставляем предприятиям современные комплексные решения. Высококачественные смазочные материалы и цифровые сервисы позволяют повышать эффективность эксплуатации техники, увеличивать межсервисный интервал, минимизировать риски поломок.

Прошедшее мероприятие объединило более 600 участников и около 20 000 посетителей из разных регионов России и 14 стран мира.