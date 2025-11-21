Названы болезни, от которых чаще всего умирают омичи

Более 10 тыс. жителей региона ушли из жизни из-за инфарктов, инсультов и гипертонии.

Stable Diffusion

Наиболее распространенной причиной смерти жителей Омской области в 2023 году были заболевания системы кровообращения, включая инфаркты, инсульты, атеросклероз, гипертонию и сердечную недостаточность. От указанных болезней ушли из жизни 10 480 человек, сообщает «НГС55» со ссылкой на региональный минздрав и Росстат.

Кроме того, значительное число летальных исходов зафиксировано из-за новообразований. Этот показатель достиг отметки в 3699 случаев. Следующими в списке основных факторов смерти идут болезни органов дыхания (астма, пневмония и др.). Всего от них погибло 1450 человек. Жертвами проблем с органами пищеварительной системы (панкреатит, холецистит и др.) стало 1113 жителей региона.

По состоянию на сегодняшний день аналогичной статистики за 2024 и 2025 годы в открытых источниках пока не представлено.