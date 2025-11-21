Омск-Информ
·Общество

Хоценко поручил направить дополнительные средства на поддержку семей участников СВО

Более 38,2 млн рублей направлены на компенсацию расходов семей участников СВО – на оплату детсадов и обеспечение бесплатного горячего питания школьников.

Правительство Омской области дополнительно распределило местным бюджетам свыше 38,2 млн рублей на поддержку семей участников специальной военной операции. Решение принято губернатором Виталием Хоценко. Средства направлены на компенсацию родительской платы за детские сады и обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся 5–11 классов.

В регионе для семей участников СВО действует широкий пакет мер социальной поддержки. По линии министерства образования предусмотрены бесплатное горячее питание в школах, освобождение от платы за детские сады, первоочередное зачисление в детские сады и группы продленного дня, предоставление путевок в спортивно-оздоровительные и образовательные центры, а также в санатории.

Для студентов средних профессиональных учебных заведений работает механизм первоочередного направления на оплачиваемую практику.

Всего в Омской области установлено более 40 мер поддержки для участников и ветеранов СВО и членов их семей.

