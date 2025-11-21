Омск-Информ
·Происшествия

Молодая омичка погибла в страшной аварии с перевернувшейся иномаркой

Водитель потерял контроль над ситуацией и съехал в кювет.

Вчера вечером в полицию Саргатского района сообщили о ДТП. По предварительной информации, автомобиль «Тойота», которым управлял 50-летний мужчина, двигался по трассе Омск – Тара. На 128-м километре водитель потерял контроль над машиной, съехал в кювет и перевернулся.

В аварии погибла пассажирка, 22-летняя девушка, дочь водителя. Она получила смертельные травмы и умерла до приезда медиков.

Обстоятельства происшествия уточняются в рамках проводимой проверки.

