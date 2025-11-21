Пожар в омской многоэтажке унес жизнь женщины

Двадцать жильцов вышли из здания самостоятельно.

МЧС России по Омской области

Вчера вечером, 20 ноября, в Омске загорелась квартира на первом этаже пятиэтажки дома на улице Волгоградской, на Левом берегу. Когда пожарные прибыли на место происшествия, из окна шел густой дым, а подъезд был сильно задымлен.

До приезда спасателей 20 жильцов самостоятельно покинули здание, четверо из которых были дети.

Огонь распространился на четыре квадратных метра площади. Для тушения привлекли 21 сотрудника МЧС и пять единиц спецтехники. Во время происшествия погибла одна женщина.

Открытое горение ликвидировали в 18 часов 26 минут. Сейчас сотрудники МЧС выясняют причины возгорания.