Общество

Опытного ректора омского университета наградили «международным» орденом

Награждение проводил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Вчера, 20 ноября, ректор ОмГУПС Сергей Овчаренко получил высокую государственную награду от правительства России. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале правительства.

Руководителю учебного заведения была присуждена государственная награда – орден Дружбы. Награждение проводил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Отметим, что орденом Дружбы награждаются граждане и иностранцы за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества наций и народностей, высокие достижения в развитии экономического и научного потенциала России, за плодотворную деятельность по сближению культур наций и народностей, укреплению мира и дружественных отношений между государствами.

Напомним, что Сергей Овчаренко занимает должность ректора ОмГУПС 12 лет, с 2013 года.

