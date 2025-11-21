Омск-Информ
·Политика

В омском министерстве культуры не стали экспериментировать с выбором нового главы

Он занимает этот пост уже восемь лет.

Вчера, 20 ноября, подписано распоряжение, согласно которому министром культуры Омской области назначен Юрий Трофимов. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства региона.

– Назначить Трофимова Юрия Викторовича министром культуры Омской области 21 ноября 2025 года сроком на один год,– сказано в документе.

Напомним, что глава омского минкульта Юрий Трофимов занимает пост с июня 2017 года, то есть министерством он руководит более восьми лет. До этого он занимал пост главы БУК «Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля».

