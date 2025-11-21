Под Омском за 72 миллиона продают работающую базу отдыха с коттеджами

На территории комплекса находится семь жилых домов.

Под Омском продают функционирующую базу отдыха. Выставленный на продажу коттеджный комплекс находится в селе Подгородка Омского района. Соответствующая информация опубликована на популярном сайте объявлений.

Объект представляет собой функционирующий круглый год коттеджный комплекс, включающий семь жилых домов, банкетный зал, две традиционные русские бани, площадку для занятий спортом, беседки и другие объекты рекреации.

Согласно объявлению, предприятие функционирует уже более десяти лет и находится в десяти километров от Омска. Предположительно, на продажу выставлена база отдыха «Подгородный».

Комплекс планируют продать за 72 млн рублей. Почему комплекс решили продать, продавец не уточняет.