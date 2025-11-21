Ученый из Омска возглавил один из главных университетов другого региона

Он известен научными работами, посвященными разработке и освоению нефтяных и газовых месторождений.

Вчера, 20 ноября, Ижевский государственный технический университет возглавил выпускник ОмГУ Михаил Писарев. Об этом сообщил исполняющий обязанности ректора ОмГУ Иван Кротт в своем телеграм-канале.

Писарев окончил омский университет в 2004 году по направлению «Фундаментальная радиофизика и физическая электроника». Его профессиональная карьера началась еще в 1999 году с должности лаборанта-программиста. До своего назначения главой ижевского техуниверситета он руководил проектно-конструкторским институтом Томского политехнического университета, передовой инженерной школой и направлением технологического развития Тюменского государственного университета.

Кроме того, Михаил Писарев известен своими научными трудами. Он опубликовал более 45 работ, посвященных разработке и освоению нефтяных и газовых месторождений.

Отметим, что прежний ректор ИжГТУ Валерий Грахов покинул пост в 2021 году. С того времени исполняющим обязанности руководителя вуза являлся Александр Губерт.