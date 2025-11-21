Врачи рассказали, какой популярный продукт вызывает преждевременное старение

Он не должен превышать 10 % от суточной нормы калорий.

Избыточное потребление сахара ускоряет процесс старения организма, рассказал дерматолог Энтони Росси. Об этом специалист рассказал изданию Infobae.

Росси объяснил, что сахар вызывает хроническое воспаление и оксидативный стресс, способствуя разрушению коллагеновых волокон и ослабляя защиту кожи перед воздействием окружающей среды, особенно солнечного излучения и загрязнений воздуха.

Подтверждая позицию коллеги, доктор Элизабет Бахар Хаушманд подчеркнула, что вследствие указанных изменений кожа утрачивает тонус, гладкость и свежесть, появляется желтизна, снижение эластичности и признаки увядания. Эксперты также ввели специальный термин «сахарное лицо», отражающий негативное влияние сладостей на внешний вид.

Сахар не должен превышать 10 % от суточной нормы калорий, советуют врачи. Однако ВОЗ настаивает снизить этот показатель в два раза – до 5 %.