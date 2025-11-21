Омск-Информ
·Общество

На Омск идет резкое похолодание

Также метеорологи предсказали сильный ветер и туман.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 21 ноября, в Омске и регионе ожидается переменная облачность и порывы сильного ветра.

Днем температура воздуха установится в районе 0…–5 °C. Осадков не ожидается. Также синоптики предсказали сильную гололедицу на дорогах. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, местами порывы до 15-17 м/с. Атмосферное давление будет расти.

В ночь на субботу, 22 ноября, температура установится в районе –6…–11 °C. Существенных осадков не ожидается. Местами возможен сильный гололед, изморозь и туман. Ветер поменяет направление на западное, юго-западное и ослабнет до 4–9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти.

