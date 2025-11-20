Воздушный шар украсил исторический центр Омска к новогодним праздникам

Главная елка города засияет 28 декабря.

В историческом центре Омска продолжается оформление праздничной новогодней локации. После установки главной городской елки у Тобольских ворот появился воздушный шар, украшенный гирляндами. Об этом сообщили в телеграм-канале «Омск_путеводитель».

К концу года на территории Омской крепости появится ледяная горка в форме трамплина, вдохновленная архитектурой Омского музыкального театра. Для детей также установят две небольшие горки с изображением снегирей.

Отметим, что открытие городской елки запланировано на 28 декабря в 13:00.