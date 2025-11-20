Омичи столкнутся с ростом налогов: Госдума утвердила повышение НДС

Однако льготы для соцтоваров сохраняются.

omskinform.ru

Госдума одобрила изменения в налоговом законодательстве. Так, с 2026 года ставка НДС повысится до 22 %, при этом для социально значимых товаров сохранится льготная ставка 10 %.

С 2026 по 2028 год порог доходов для уплаты НДС по упрощенной системе постепенно уменьшится: сначала до 20 млн рублей, затем до 15 млн и 10 млн рублей.

Помимо этого, ставки акцизов на алкоголь, табак и сладкие напитки будут повышены на уровень инфляции в 2026–2027 годах.

В Налоговый кодекс также внесены изменения, согласно которым для иностранных агентов устанавливается единая ставка НДФЛ в размере 30 %. Они не смогут воспользоваться налоговыми вычетами на долгосрочные инвестиции и освобождением от налогообложения доходов от продажи активов, дарения или наследования. Кроме того, ограничения на налоговые преференции распространяются на организации с долей участия иностранных агентов в уставном капитале 10 % и более.