Не захотел ездить без прав: омич оформил фальшивку и получил «уголовку»

Мужчина использовал чужие данные для поддельного документа.

Omskinform.ru

Во время патрулирования СНТ «Иртышские зори» в Кировском округе инспекторы ДПС остановили «Тойоту Пробокс». При проверке документов возникли подозрения, что водительское удостоверение может быть поддельным. Кроме того, фотография на изношенной карточке не совпадала с внешностью 44-летнего мужчины, который предъявил документы.

Несмотря на объяснения водителя, его действия вызвали у автоинспекторов подозрения. Мужчину отстранили от управления автомобилем и отправили в отдел полиции № 2 УМВД России по городу Омску для проверки личности.

Проверка по дактилоскопической информационно-поисковой системе показала, что водитель не является человеком, на чье имя оформлено водительское удостоверение. Документ был выдан жителю села Лузино, где проживал и сам задержанный.

Мужчина признался, что после лишения водительских прав сначала управлял автомобилем без документов, а затем через интернет, используя данные своего знакомого, получил поддельное удостоверение.

На сельчанина оформлен протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (или лишенным такого права)».

Кроме того, по факту применения поддельного водительского удостоверения следователь ОП № 2 УМВД России по Омску возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ, предусматривающей до одного года лишения свободы.