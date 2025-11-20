Омск-Информ
·Общество

В Омске изменили схемы движения на ключевых перекрестках

Поворотов налево в городе стало еще меньше.

Омский департамент транспорта скорректировал схему движения на двух ключевых перекрестках: Орджоникидзе – Яковлева и Мельничная – Талалихина. Чиновники запретили два поворота налево.

– Запрет левого поворота по улице Орджоникидзе при движении от улицы Третьяковской позволит организовать расщепленную фазу светофорного регулирования для безопасного левого поворота на улицу Яковлева при движении от улицы Октябрьской, – отметили в мэрии.

Таким образом чиновники хотят снизить число ДТП. Перекресток стал аварийно-опасным в 2024 году.

Запрет левого поворота с Талалихина на Мельничную позволит обеспечить беспрерывное движение по Мельничной в направлении центра.

