Омская область закупит люксовые новогодние подарки для детей на 30 миллионов

В сладких наборах будет лежать поздравительная открытка от губернатора.

t.me/universus_neuro_bot

Омские власти начали подготовку к новогодним праздникам и выделили почти 30 млн рублей на подарки для детей. Министерство молодежной политики региона опубликовало два аукциона на изготовление и доставку сладких наборов.

Стоимость первого контракта составляет 22,2 млн рублей. Подрядчику предстоит изготовить 37 тыс. подарочных наборов со сладостями. В каждый комплект вложат поздравительную открытку от губернатора Омской области. Эти подарки распределят через районные администрации, передадут в детские дома и центры соцобслуживания, а также вручат детям сотрудников бюджетной сферы, силовиков и ребятам, оставшимся без попечения родителей.

Второй договор, стоимостью 7,8 млн рублей, предполагает выпуск 13 тысяч подарков, предназначенных для вручения на губернаторской елке в Концертном зале. Подрядчиков для выполнения обоих заказов выберут 1 декабря.