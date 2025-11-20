ОНПЗ выделит омичам до миллиона рублей на проекты для города

В Омске продолжается прием заявок на грантовый конкурс «Газпром нефти». Горожане могут получить до 1 млн рублей на проекты для развития городской среды. Конкурс реализуется при поддержке ОНПЗ.

Григорий Овесов

В Омске идет прием заявок на ежегодный грантовый конкурс «Газпром нефти» программы социальных инвестиций «Родные города». Участвовать могут активные жители, некоммерческие организации и бюджетные учреждения. Правила конкурса и примеры реализованных инициатив размещены в спецпроекте ОНПЗ «Сделай Омск ярче».

Гранты размером до 1 млн рублей направляются на развитие городской среды: создание арт-объектов и зеленых зон, организацию спортивных и туристических проектов. Инициативы принимаются в сферах культуры, образования, экологии и благоустройства. Для участников уже провели обучающий семинар по оформлению заявок и составлению бюджета.

– Гранты ОНПЗ – это реальный инструмент, с помощью которого сами жители становятся авторами позитивных перемен, – отметила министр внутренней политики Омской области Анастасия Терпугова. – Суть этого конкурса – дать возможность омичам самим формировать комфортную и современную среду вокруг себя.

Министр подчеркивает, что подобные проекты – лучшая инвестиция в развитие региона, поскольку, когда люди реализуют свои проекты на малой родине, они вкладывают в нее душу и остаются здесь надолго.

– Наша задача в рамках программы «Родные города» – не просто финансировать проекты, а создавать сообщество активных и творческих людей, – подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. – Более 100 реализованных инициатив доказали: омичи готовы менять город к лучшему, а наш грантовый конкурс – это эффективная платформа, которая предоставляет им для этого ресурсы и экспертизу.

Прием заявок продлится до 26 ноября.