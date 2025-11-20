С советских времен: стало известно, откуда в квартиру омича потекла ртуть

Однако до конца проследить ее путь пока не удалось.

Управляющая компания все-таки взялась за очистку квартиры омича, которую вдруг залило ртутью. В процессе выяснился также источник токсичного металла – замурованная советская распределительная коробка в потолке. Когда ее вскрыли, изнутри снова потекла ртуть.

– Это первый такой случай на моей практике и на практике коллег, с которыми я разговаривал. В этой коробке провода, которые идут на розетки, на выключатели. И ртуть, которой там по природе не должно быть, – отметил мастер по демеркуризации Андрей.

Как сообщает «Ом1», концентрация паров ртути в квартире превысила предельно допустимую в десятки раз. Ртуть и строительный мусор, на который она могла попасть, вывезли. Однако омич с семьей пока живет у родственников.