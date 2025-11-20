УФАС наказало известного оператора за навязчивые СМС в Омске

Реклама финансовых услуг приходила без разрешения абонента.

В региональное управление ФАС по Омской области обратилась местная жительница с жалобой на рекламные сообщения от крупного сотового оператора, поступавшие на ее телефон.

По данным ведомства, реклама предлагала оформить заявку и получить до 30 000 рублей на карту за несколько минут. Условия включали 0 % на 7 дней, оформление онлайн и необходимость только паспорта. Сообщение было направлено на привлечение внимания к финансовым услугам, однако не содержало всех обязательных сведений, предусмотренных законом о рекламе.

Омичка указала, что сообщения поступали без ее согласия. Оператор связи не смог подтвердить наличие предварительного согласия абонента на получение рекламы.

Омское УФАС признало действия сотового оператора нарушающими требования закона о рекламе. Предписание к компании не выносилось, так как номер абонента был исключен из дальнейших рекламных рассылок.