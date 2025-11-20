В Омской области к земле под ИЖС для многодетных подведут дороги и коммуникации

Областные парламентарии решали, как улучшить жилищные условия для многодетных омичей, а также доработали проект закона о бездомных животных.

Сегодня, 20 ноября 2025 года, на заседании комитета областного парламента по вопросам аграрной политики, природных ресурсов и экологии основное внимание было уделено законопроекту, вносящему изменения в региональный закон о предоставлении многодетным семьям земельных участков в собственность бесплатно. Помимо этого, депутаты обсудили и другие актуальные вопросы.

Заседание началось с обсуждения законодательной инициативы, предложенной Министерством имущественных отношений Омской области совместно с региональной прокуратурой. Разработка законопроекта обусловлена необходимостью исполнения указа президента РФ, касающегося обеспечения многодетных семей земельными участками с готовой инфраструктурой.

Законопроект предполагает дополнение областного законодательства требованиями по обеспечению участков для ИЖС, выделяемых многодетным семьям бесплатно, транспортной и инженерной инфраструктурой. По мнению разработчиков, это улучшит условия проживания. Члены комитета единогласно высказались в поддержку вынесения данного проекта закона на рассмотрение областного парламента.

В первом чтении был рассмотрен проект закона Омской области, регулирующий деятельность по обращению с безнадзорными животными в регионе. Разработчики документа отметили, что законопроект призван разрешить проблему, возникшую из-за значительного увеличения популяции бездомных животных. Комитет рекомендовал принять доработанный проект закона в первом чтении.

Также был представлен проект закона Омской области, вносящий изменения в статью 4, регулирующую водные отношения. В завершение заседания были представлены отчеты Контрольно-счетной палаты Омской области.