Омича оштрафовали на 900 тысяч за одобрение поджога военного комиссариата

Свою позицию парень высказал в интернете.

Вступил в законную силу приговор Второго Восточного окружного военного суда в отношении 21-летнего омича. Парня признали виновным в оправдании терроризма.

Преступление молодой человек совершил в интернете. Как сообщает прокуратура, 13 марта 2022 года он опубликовал комментарий под видеозаписью поджога военного комиссариата в Москве. В комментарии парень одобрял действия поджигателя.

Отметим, что вину омич признал. В наказание его оштрафовали на 900 тыс. рублей. Также у парня конфисковали 9 тыс. рублей – сумму, эквивалентную стоимости утраченного мобильного телефона, с которого омич написан комментарий.

Кроме того, суд запретил омичу на ближайшие 3 года администрировать сайты, форумы, группы и чаты в социальных сетях.