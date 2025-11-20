Омский водоканал признан одним из лучших предприятий России

Услуги компании по строительству сетей водоотведения победили в конкурсе «100 лучших товаров России». Омский водоканал вошел в «Золотую сотню», а сотрудники отмечены персональными наградами.

Пресс-служба Омского Водоканала

Услуги по строительству сетей водоотведения, представленные компанией, одержали победу в номинации «Услуги производственно-технического назначения. Торжественная церемония награждения состоялась 19 ноября в областном Конгресс-холле. Кроме этого, Омский водоканал включен в элиту конкурса – «Золотую сотню» России.

Жюри конкурса отметило профессионализм команды компании, использование современных технологий при строительстве сетей водоотведения и стремление к постоянному улучшению качества предоставляемых услуг. Четверо сотрудников предприятия отмечены персональными наградами.

– Для нас большая честь стать победителем конкурса «100 лучших товаров России», – подчеркнул генеральный директор АО «ОмскВодоканал» Павел Козлов. – Это признание нашей многолетней работы по созданию комфортных условий жизни в нашем регионе. Мы продолжим стремиться к совершенству, внедряя новые технологии и повышая качество наших услуг.

Пресс-служба Омского Водоканала

Омский водоканал ежегодно принимает участие в конкурсе и стабильно показывает высокие результаты. В 2025 году компании удалось продемонстрировать безусловное лидерство в сфере строительства сетей водоотведения. Внедрение современных технологий, строгий контроль качества на всех этапах работ и системный подход к модернизации инфраструктуры позволяют предприятию служить ориентиром для многих регионов страны.

Четыре сотрудника Омского водоканала отмечены персональными наградами. Знак «Отличник качества» вручен главному инженеру Денису Хохлову. Благодарственными письмами «За личный вклад и активное участие в работе Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» награждены заместитель генерального директора по производству Сергей Голиченко, ведущий специалист отдела по подготовке производства Наталья Сафронова, обходчик водопроводно-канализационной сети отдела по подготовке производства Анна Чулкова.

Ежегодный конкурс «100 лучших товаров России» проводится под руководством Министерства промышленности и торговли РФ и направлен на выявление лучших отечественных товаров и услуг. Конкурс способствует продвижению отечественных производителей, популяризации высоких стандартов качества и формированию доверия потребителей к российской продукции.