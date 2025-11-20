РСХБ снизил первоначальный взнос по семейной ипотеке для омичей

В начале ноября Россельхозбанк обновил условия льготной программы «Семейная ипотека». Теперь минимальный первоначальный взнос для клиентов составляет 20,01 % вместо прежних 30,01 %. Новые условия действуют при покупке жилья у партнеров банка, которые работают по проектному финансированию. Такое решение призвано повысить доступность ипотечных кредитов для семей с детьми.
Процентная ставка по программе остается прежней: 6 % при наличии личного страхования и 7 % при его отсутствии. Срок кредитования – до 30 лет. В регионах, включая Омскую область, максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей.
Программа позволяет приобрести как готовое жилье у юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющегося первым собственником, так и квартиру на этапе строительства по договору долевого участия.
– В настоящее время семейная ипотека является ключевым инструментом государственной поддержки, призванным помочь в улучшении жилищных условий, – отметил начальник отдела по развитию партнерского канала продаж Омского РСХБ Владислав Белоусов. – Учитывая это, наш банк старается сделать условия по этому виду кредита максимально привлекательными. Благодаря снижению первоначального взноса приобрести жилье станет проще.
Участвовать могут семьи с одним ребенком младше семи лет, семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также семьи, воспитывающие ребенка-инвалида младше 18 лет.
– Семейная ипотека остается довольно популярным способом улучшить жилищные условия для семей с детьми, – подчеркнула директор агентства недвижимости «Тандем-Т» Татьяна Дель. – Снижение первоначального взноса упрощает для клиентов получение семейной ипотеки и делает процедуру более комфортной с финансовой точки зрения
Уточнить подробности можно на сайте банка или в отделениях РСХБ.
Адреса офисов Россельхозбанка в Омске:
- ул. Фрунзе, 52,
- ул. Маяковского, 16,
- пр. К. Маркса, 15,
- пр. К. Маркса, 87,
- пр. Мира, 29,
- ул. 70 лет Октября, 26.
Реклама. АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015. ИНН 7725114488, ОГРН 1027700342890, юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. ERID: 2SDnjc7ZvBH