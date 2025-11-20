РСХБ снизил первоначальный взнос по семейной ипотеке для омичей

Новые правила доступны при покупке жилья у застройщиков-партнеров.

В начале ноября Россельхозбанк обновил условия льготной программы «Семейная ипотека». Теперь минимальный первоначальный взнос для клиентов составляет 20,01 % вместо прежних 30,01 %. Новые условия действуют при покупке жилья у партнеров банка, которые работают по проектному финансированию. Такое решение призвано повысить доступность ипотечных кредитов для семей с детьми.

Процентная ставка по программе остается прежней: 6 % при наличии личного страхования и 7 % при его отсутствии. Срок кредитования – до 30 лет. В регионах, включая Омскую область, максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей.

Программа позволяет приобрести как готовое жилье у юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющегося первым собственником, так и квартиру на этапе строительства по договору долевого участия.

– В настоящее время семейная ипотека является ключевым инструментом государственной поддержки, призванным помочь в улучшении жилищных условий, – отметил начальник отдела по развитию партнерского канала продаж Омского РСХБ Владислав Белоусов. – Учитывая это, наш банк старается сделать условия по этому виду кредита максимально привлекательными. Благодаря снижению первоначального взноса приобрести жилье станет проще.

Участвовать могут семьи с одним ребенком младше семи лет, семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также семьи, воспитывающие ребенка-инвалида младше 18 лет.

– Семейная ипотека остается довольно популярным способом улучшить жилищные условия для семей с детьми, – подчеркнула директор агентства недвижимости «Тандем-Т» Татьяна Дель. – Снижение первоначального взноса упрощает для клиентов получение семейной ипотеки и делает процедуру более комфортной с финансовой точки зрения

Уточнить подробности можно на сайте банка или в отделениях РСХБ.

