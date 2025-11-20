Омск-Информ
·Происшествия

Омич умер за рулем и устроил ДТП

Он врезался в стоящую машину.

Сегодня около 10:15 на бульваре Мартынова в Омске произошла авария. Как сообщили в ГИБДД, автомобиль Mitsubishi Pajero врезался в припаркованный Subaru.

По предварительным данным, 44-летнему водителю Mitsubishi стало плохо за рулем. Он скончался на месте.

В причинах и обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.

