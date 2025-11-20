Стало известно, сколько сирот – участников СВО получили квартиры в Омской области

Регион продолжает выполнять законные обязательства.

Омский минстрой рассказал о том, как в регионе помогают сиротам, которые участвовали в специальной военной операции, обеспечивая их собственным жильем.

В этом году 413 таких ребят получили сертификаты и свидетельства на покупку квартир, а еще около 100 отпраздновали новоселье в новых квартирах, предоставленных в Омске и районах области.

По информации ведомства, в декабре свои квартиры получат еще 17 сирот – участников СВО. Регион продолжает выполнять законные обязательства по обеспечению жильем детей-сирот.