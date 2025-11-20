Бастрыкин взялся за омскую сироту с восемью детьми, лишенную жилья

Квартиру по закону не дают годами.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о нарушении жилищных прав сироты в Омской области. В следственный комитет обратилась местная жительница с жалобой на длительное непредоставление жилья, которое положено ей по закону.

Женщина воспитывалась в приемной семье, однако ответственные органы не включили ее в очередь на получение жилья. Сейчас она и ее супруг, воспитывающие восемь детей, состоят на учете как многодетная семья, нуждающаяся в жилплощади.

Необходимые меры для реализации жилищных прав семьи до сих пор не принимаются, и гражданам приходится самостоятельно оплачивать аренду жилья, что создает серьезные финансовые трудности. Обращения в компетентные органы результатов не дали. В Следственном управлении СК России по Омской области проводится процессуальная проверка.

Бастрыкин поручил руководителю омского СК Виталию Батищеву представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Контроль за выполнением этого указания взял на себя центральный аппарат ведомства.