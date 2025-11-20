Шелест: в Омске открывается новое пространство для молодежи

В Омске на ул. 20-го Партсъезда, 32а, откроется современный дом для молодежи – многофункциональная площадка для творчества, общения, образовательных и волонтерских проектов.

Пресс-служба мэрии Омска

В Омске завершена работа над новым пространством для городской молодежи: завтра на ул. 20-го Партсъезда, 32а, распахнет двери современный и универсальный Дом омской молодежи. Здесь оборудованы зоны для творчества, общения, реализации проектов и проведения образовательных и волонтерских инициатив.

Проект «Движение омской молодежи» был реализован за счет средств консолидированного бюджета в рамках всероссийского конкурса «Регион для молодых» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. На долю городского бюджета пришлось 20,7 млн рублей.

По словам мэра Омска Сергея Шелеста, в обновленных помещениях выполнили ремонт, обновили инженерные коммуникации, приобрели оборудование и установили современную мебель.

– Уверен, молодые омичи по достоинству оценят проделанную работу и будут с радостью и пользой проводить время в доме, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Открытие новой локации станет еще одним подарком для детей и молодежи в рамках мероприятий программы «Молодежная столица – 2025».