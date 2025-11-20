Омский чиновник попал под удар прокуратуры за «искусственные» контракты

Администрацию Называевска заподозрили в дроблении закупок.

Называевская межрайонная прокуратура Омской области проверила, как в городе соблюдается закон о контрактной системе в сфере закупок.

Выяснилось, что в сентябре 2025 года администрация Называевска заключила с одним предпринимателем два контракта на благоустройство «Обелиска воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны».

Стоимость каждого контракта не превышала 600 тысяч рублей, поэтому торги не проводились. По мнению проверяющих, это стало примером искусственного дробления закупки, позволившего обойти установленные процедуры выбора подрядчика.

По итогам проверки прокуратура направила представление исполняющему обязанности главы города и возбудила в его отношении дело об административном правонарушении по части 4 статьи 7.30.1 КоАП РФ (нарушение правил выбора поставщика, подрядчика или исполнителя).

В настоящее время чиновник привлечен к административной ответственности.