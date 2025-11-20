В миг сделали пешеходом: у омича посреди дороги забрали машину

Мужчина оказался должником.

Вчера, 19 ноября, в Омске судебные приставы снова провели совместный рейд с сотрудниками ГИБДД. На Красном Пути в районе остановки «Телецентр» останавливали должников и побуждали их платить.

Одним из остановленных был 57-летний омич на автомобиле Toyota Land Cruiser 1999 года выпуска. На нем числились четыре исполнительных производства о взыскании кредиторской задолженности, штрафов и налогов на общую сумму 86 000 рублей.

Мужчина заявил, что у него нет денег, чтобы платить по кредитам и штрафам. Тогда приставы арестовали его машину. Через 10 дней машину могут продать, чтобы погасить долги.