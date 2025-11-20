В областном парламенте обсудили проблемы здравоохранения

Сегодня, 20 ноября 2025 года, комитет по социальной политике регионального парламента провел заседание, ключевым вопросом которого стало рассмотрение проекта бюджета Территориального фонда ОМС Омской области на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Также были затронуты вопросы реализации областных законодательных актов, отчет Контрольно-счетной палаты, результаты регионального проекта в сфере здравоохранения, а также планы комитета на будущий год.
В работу комитета включился участник проекта «ПРОдвижение ГЕРОЕВ», ветеран СВО Алексей Касаткин, стажирующийся в областном парламенте под руководством спикера Заксобрания Александра Артемова.
Сначала депутаты обсудили исполнение областного закона о квотировании рабочих мест. Были представлены статистические данные о трудоустройстве инвалидов и мерах государственной поддержки работодателям, нанимающим людей с ограничениями по здоровью.
Затем на комитете рассмотрели законопроект о внесении изменений в бюджет фонда ОМС на 2025–2027 годы. Речь шла об увеличении расходов фонда на 48,3 млн рублей за счет остатков средств от уплаты штрафов и пеней, предназначенных для дополнительного финансирования территориальной программы ОМС. Также документ подразумевает перераспределение средств внутри бюджета фонда, в частности, сокращение расходов на медицинскую помощь застрахованным лицам в системе ОМС. Проект закона был рекомендован к принятию в двух чтениях.
Комитет заслушал отчет Контрольно-счетной палаты об аудите эффективности использования бюджетных средств, выделенных на газификацию жилых помещений в рамках региональной программы «Социальная поддержка населения».
Далее обсуждались вопросы здравоохранения, в том числе реализация областного закона об охране здоровья населения, касающегося оказания различных видов медицинской помощи. Рассмотрены результаты проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Омской области», включая строительство и ремонт медицинских учреждений.
В завершение были представлены план работы комитета на 2026 год, информация о поступивших проектах федеральных законов и обращениях законодательных органов субъектов РФ, а также изменения в федеральном законодательстве.